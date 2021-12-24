واصلت أسعار النفط الارتفاع لليوم الثالث على التوالي خلال تعاملات أمس، حيث يدعمها تراجع الدولار جراء تفاؤل حيال النمو العالمي، حتى مع تكثيف حكومات من أستراليا إلى أوروبا القيود الرامية لإبطاء انتشار السلالة أوميكرون من فيروس كورونا.



وخلال جلسة تداولات أمس، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا، بما يعادل 0.34%، إلى 73.01 دولارا للبرميل بعدما قفزت 2.3%، في الجلسة السابقة، فيما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا، بما يعادل أيضا 0.43%، إلى 75.61 دولارا للبرميل بعدما ارتفعت 1.8%، في الجلسة السابقة.



وكانت المكاسب الكبيرة يوم الأربعاء الماضي مدفوعة جزئيا بهبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي، ويدعم تراجع الدولار أسواق النفط إذ انه يجعل السلع الأولية أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



وهبط الدولار مقتربا من أدنى مستوى في أسبوع بعد بيانات أظهرت أمس الأربعاء تحسن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في ديسمبر.



وجاء ارتفاع النفط على الرغم من إعادة الحكومات فرض قيود لإبطاء انشار أوميكرون، حيث أمرت مدينة شيآن الصينية سكانها البالغ عددهم 13 مليونا يوم الأربعاء الماضي بالتزام منازلهم، وفرضت اسكتلندا قيودا على عدد المشاركين في التجمعات اعتبارا من 26 ديسمبر ولثلاثة أسابيع، وأعادت ولايتان أستراليتان إلزام سكانها بوضع الكمامات مع زيادة الحالات.