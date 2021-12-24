محمود عيسى



علمت مجلة ميد من مصادر مطلعة أن ائتلافا بين شركة فيفاكور الاميركية المتخصصة في تقنيات الطاقة النظيفة والحلول البيئية، وشركة الدالي الدولية للهندسة والانشاءات الكويتية سيضطلع بتنفيذ عقد يقضي بمعالجة 500 ألف طن من التربة الملوثة في الكويت.



وستقوم شركة الدالي العالمية بدور المقاول العام وتقديم الدعم التشغيلي للمشروع، بينما ستوفر شركة فيفاكور المعدات الحاصلة على براءة اختراع وفريق دعم لتوفير الصيانة الدورية.



وبموجب شروط العقد، ستقوم فيفاكور بتطوير مركزين للمعالجة واستصلاح التربة في الموقع بطاقة تبلغ تنظيف 40 طنا من التربة في الساعة، وستبلغ تكلفة تنظيف الطن الواحد من المواد الملوثة 20 دولارا، وسيحصل الائتلاف ايضا على حصة من بعض الأرباح المرتبطة بالتنظيف.



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة فيفاكور مات نيقوسيا، ان الشركة متحمسة للغاية بشأن هذا العقد الأولي مع شركة الدالي الدولية الكويتية وإمكانية التوسع الذي توفره هذه الشراكة.



وأضاف: «ضمن هذا الإطار المبتكر، ستوفر شركتنا المعدات والخبرة لشركاء التشغيل المحليين وهو نموذج يمكن تكراره وتنفيذه بسهولة التنظيف في جميع أنحاء العالم».



من جانبه، قال رئيس شركة الدالي انترناشنال اشرف حسن: «هذه الشراكة ستمكننا من خلال تقنية فيفاكور الفريدة من نوعها من معالجة هذه التربة المشبعة بالنفط بالكامل واستعادة كل النفط لإعادة تدويره أو إعادة استخدامه، دون أي انبعاثات أو حاجة لاستخدام للمياه، ونتوقع أنه باستخدام هذه التقنية، سنكون قادرين على توسيع نطاق أعمال الإصلاح المهمة لهذا المشروع بشكل كبير، وزيادة حجم التربة المعالجة من 500 الف طن إلى عدة ملايين من الاطنان خلال السنوات القليلة المقبلة».



وانتهت ميد الى القول ان هذا العقد يمثل جزءا من برنامج المعالجة البيئية الكويتي الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات، ويعتبر أكبر مشروع معالجة بيئية في العالم.وقد وضعته لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة للسماح للكويت بمعالجة الضرر البيئي الناتج عن حرب الخليج في عامي 1990و1991.