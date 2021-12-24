قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتى «بيتك» حول سوق العقار المحلي للربع الثالث من 2021، إن نسب الإشغال تراجعت عن معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث سجلت تلك النسبة بين 75% إلى 85%.



وأشار التقرير إلى أن متوسطات القيم الإيجارية تتباين بين المناطق والمساحات المختلفة، حيث سجلت زيادة متفاوتة في الربع الثالث لمعظم المناطق على أساس ربع سنوي وسنوي، ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار السكن الخاص خلال هذه الفترة، كما أن قيود الإغلاق التي كانت مفروضة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا قد غيرت من السلوك البشري.



وربما لفتت الانتباه إلى استئجار السكن بدلا من إقامة عدد كبير من الأفراد في البيت الواحد تجنبا لخطر العدوى والمخالطة، وأوجدت قيود الإغلاق الجزئي والكلي طلبا على السكن الخاص في أماكن قريبة من مقار العمل أو التسوق، وهو ما أوجد طلبا من المستأجرين على هذه الفئة من العقارات أدى إلى ارتفاع إيجاراتها.



ارتفع متوسط القيمة الإيجارية في الدور الأرضي ثلاث غرف وصالة مساحة 135م2 على مستوى المحافظات في بناء السكن الخاص مساحة 400 متر إلى حوالي 490 دينارا بزيادة 7.8% عن الربع الثاني وتصل إلى 11% على أساس سنوي.



فيما تصل الزيادة في محافظة العاصمة بنهاية الربع الثالث إلى 6.9% عن الربع الثاني مسجلا 551 دينارا بينما ارتفع بنسبة 10.8% على أساس سنوي، ويبلغ في محافظة حولي 557 دينارا مرتفعا 9.9% عن الربع الثاني بينما سجل زيادة نسبتها 13.9% عن الربع الثالث من 2020.



ويبلغ في محافظة الفروانية 395 دينارا بزيادة 6.4% على أساس ربع سنوي وبحدود 7.7% على أساس سنوي، وفي محافظة مبارك الكبير يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 416 دينارا لذات المساحة بزيادة 5.9%عن الربع الثاني 2021 وبزيادة 8.3% على أساس سنوي.



ويبلغ في الأحمدي 407 دنيار بزيادة 8.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 10.4% على أساس سنوي، أما في محافظة الجهراء فيبلغ متوسط السعر 380 دينارا أي بزيادة 8.6% عن الربع الثاني وبحدود 8.6% على أساس سنوي.



القيمة الإيجارية للدور الكامل الأرضي من عقار السكن الخاص مساحة 400 متر، يصل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة على مستوى المحافظات 848 دينارا مرتفعا 1.1% عن الربع الثاني وبزيادة 7% على أساس سنوي، فيما يصل في محافظة العاصمة إلى 972 دينارا بنهاية الربع الثالث بزيادة 0.8% على أساس ربع سنوي وبحدود 8.4% على أساس سنوي.



في حين تصل في محافظة حولي إلى 935 دينارا بنسبة زيادة 2.4% على أساس ربع سنوي وبحدود 8.7% على أساس سنوي، وفي محافظة الفروانية تسجل 695 دينارا دون تغير ربع سنوي بينما يعد مرتفعا 2.6% مقاربة بالربع الثالث من 2020.



وقد سجل متوسط القيمة الإيجارية لهذه الفئة من السكن الخاص في محافظة الأحمدي حدود 680 دينارا في الربع الثالث 2021 دون تغير على أساس ربع سنوي فيما زاد بنسبة 3% على أساس سنوي، بينما زاد في محافظة مبارك الكبير مسجلا 748 مرتفعا 1.1% عن الربع الثاني وبزيادة تصل إلى 7.5% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 640 دينارا دون تغير عن الربع الثاني من 2021 فيما ارتفع بنسبة 3.2% على أساس سنوي.



ويصل متوسط القيمة الإيجارية للدور الكامل الأول أو الدور الثاني في عقارات السكن الخاص مساحة 400 متر على مستوى المحافظات إلى 748 دينارا بأي بزيادة 1.3% عن الربع الثاني وتصل إلى 8% على أساس سنوي.



وفي محافظة العاصمة، ارتفعت القيمة الإيجارية بنهاية الربع الثالث إلى 872 دينارا بزيادة 1% عن الربع الثاني بحدود 9% على أساس سنوي، وتسجل في أعلى المناطق قيمة كما في مناطق العديلية والفيحاء 1100 دينار بزيادة سنوية17% وفي الروضة 940 دينارا بزيادة 4.4% لنفس الفترة.



فيما يصل في أدنى مناطق المحافظة إيجارا كما في غرناطة إلى 660 دينارا بزيادة 10% على أساس سنوي، وفي الصليبخات يصل متوسط القيمة الإيجارية إلى 600 دينار بزيادة سنوية 11%، وفي محافظة حولي يبلغ متوسط القيمة الإيجارية 835 دينارا بزيادة 2.7% على أساس ربع سنوي وبنسبة 9.9% عن الربع الثالث 2020، ويصل في أغلب المناطق إلى 860 دينارا منها منطقة حطين والشهداء والزهراء، فيما يصل في أدنى المناطق أسعارا وهي منطقة سلوى إلى 700 دينار.



وارتفع متوسط القيمة الإيجارية لمحافظة الفروانية عند حدود 595 دينارا بزيادة سنوية 3% ودون تغير ربع سنوي، ويصل المتوسط في إشبيلية 660 دينارا كأعلى متوسط إيجار بالمحافظة لهذه الفئة من السكن الخاص ويسجل في أغلب مناطق المحافظة 560 دينارا بنهاية الربع الثالث دون تغير ربع سنوي مرتفعا بحدود 3.7% على أساس سنوي.



وقد بلغ متوسط القيمة الإيجارية في محافظة الأحمدي 580 دينارا بنهاية الربع الثالث دون تغير عن الربع الثاني فيما ارتفع بنسبة 3.6% على أساس سنوي، وتصل القيمة الإيجارية في بعض مناطق المحافظة مثل منطقة العقيلة إلى 620 دينارا دون تغير ربع سنوي وبزيادة سنوية 3%، ويصل متوسط القيمة الإيجارية في محافظة مبارك الكبير إلى 648 دينارا بزيادة 1.3% على أساس ربع سنوي وتصل إلى 8.7% على أساس سنوي، وتسجل في منطقة صباح السالم حدود 620 دينارا بزيادة 3% لنفس الفترة بينما في العدان سجلت 620 دينارا دون تغير على أساس ربع سنوي وبزيادة سنوية 3.3%، وتصل في القرين إلى حدود 540 دينارا دون تغير ربع سنوي أو سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ متوسط القيمة الإيجارية حدود 540 دينارا بنهاية الربع الثالث 2021 دون تغير ربع سنوي فيما يعد مرتفعا بنسبة 3.8% على أساس سنوي.



انخفض متوسط القيمة الإيجارية للشقة المكونة من غرفتين وصالة مساحة 60م على مستوى المحافظات إلى 271 دينارا بنهاية الربع الثالث 2020 بنسبة 0.4% عن الربع السابق له وبنسبة 4.9% على أساس سنوي، وتفاوتت نسب التراجع لمتوسط القيمة الإيجارية، منخفضة بحدود 1% لأغلب المناطق عن الربع الثاني 2021.



ففي محافظة العاصمة سجل متوسط السعر 300 دينار في الربع الثالث دون تغير على أساس ربع سنوي وبنسبة 3.8% على أساس سنوي، مع انخفاض أغلب المناطق الاستثمارية بالمحافظة منها مناطق دسمان وبنيد القار التي تراجع فيها متوسط القيمة الإيجارية بنسبة 4% و3.2% على أساس سنوي.



بينما يبلغ لنفس المساحة في محافظة حولي 281 دينارا دون تغير عن الربع الثاني وبنسبة 5.1% عن ذات الفترة من 2020، منخفضة في منطقة السالمية إلى 278 دينارا دون تغير ربع سنوي وبنسبة 5.9% على أساس سنوي، وفي منطقة حولي إلى 260 دينارا بنسبة 4.6% على أساس سنوي، وفي الجابرية إلى حدود 290 دينارا بنسبة 4.1% على أساس سنوي.



كما تراجعت القيمة الإيجارية في محافظة الفروانية إلى نحو 268 دينارا منخفضة 0.7% على أساس ربع سنوي و5.3% على أساس سنوي، وفي منطقة الفروانية يسجل متوسط الإيجار 265 دينارا وفي خيطان يبلغ 263 دينارا منخفضة 6.2% و7.1% على أساس سنوي، وفي الرقعي تصل إلى 283 دينار منخفضة 2.6% على أساس سنوي.



بينما تراجعت في محافظة الأحمدي إلى 239 دينارا بنسبة 1% عن الربع الثاني و5.7% على أساس سنوي، مع تراجع أغلب مناطق المحافظة منها الفنطاس وأبوحليفة وتصل فيها إلى 235 دينارا منخفضة 5.1% وفي المهبولة بلغت 225 دينارا بنسبة انخفاض 8.2% على أساس سنوي.



%3.5 تراجعاً بإيجارات الشقق مساحة 100 متر



قال التقرير إن متوسط القيم الايجارية للشقق مساحة 100 إلى 110 أمتار مربعة يبلغ 381 على مستوى المحافظات بانخفاض 3.5% سنوي و0.3% ربع سنوي، مدفوعة بتراجعه إلى 410 دنانير بنهاية الربع الثالث على مستوى محافظة العاصمة بانخفاض سنوي 2.8%، مع تراجع مقارب لأغلب مناطق المحافظة منها بنيد القار ودسمان التي تراجع فيها المتوسط بنسبة 3%.



ويبلغ في محافظة حولي 391 دينارا بانخفاض 3.7% عن الربع الثالث 2020 على مستوى المحافظة، فيما انخفض في منطقة الشعب إلى حدود 405 دنانير بنسبة 4.1% على أساس سنوي، وتصل في الجابرية إلى 400 دينار بتراجع سنوي نسبته 3%، وتسجل في السالمية 388 دينارا بانخفاض سنوي 4.3%.



ويصل المتوسط إلى 378 دينارا في محافظة الفروانية بانخفاض سنوي 3.8%، منخفضا في أغلب المناطق منها منطقة الرقعي بانخفاض سنوي نسبته 1.9% مسجلا 393 دينارا ويصل إلى 5.1% كما في منطقة خيطان حين سجل 373 دينارا.





300 دينار متوسط إيجار الشقة غرفتين وصالة



أشار التقرير إلى أن متوسط إيجار الشقق غرفتين وصالة مساحة 70 إلى 74 مترا مربعا انخفض إلى 301 دينار بنسبة 0.4% ربع سنوي وبنسبة 4.4% سنوي مدفوعة بانخفاضها في أغلب المحافظات.

ففي العاصمة بلغت القيمة الإيجارية 330 دينارا بنهاية الربع الثاني من عام 2021 منخفضة 3.5% على أساس سنوي ودون تغير ربع سنوي.



وعلى مستوى محافظة حولي تراجع متوسط القيم الإيجارية إلى 311 دينارا منخفضا 4.6% سنويا مع تراجع أغلب المناطق الاستثمارية في المحافظة منها السالمية إلى 308 دنانير ومنطقة حولي إلى 290 دينارا.



وعلى مستوى محافظة الفروانية بلغ متوسط القيمة الإيجارية 298 دينارا بانخفاض سنوي 4.8% ويصل المتوسط في منطقة الرقعي إلى 313 دينار منخفضا 2.3% على أساس سنوي، وفي خيطان والفروانية إلى 293 دينارا و295 دينارا بانخفاض سنوي 6.4% و5.6%.

وفي محافظة الأحمدي لهذه المساحة بلغ المتوسط 269 دينارا بانخفاض سنوي 5.1% وربع سنوي نسبته 1%، كما تراجع متوسط القيمة الإيجارية لهذه المساحة في محافظة مبارك الكبير إلى حدود 305 دنانير بنسبة 3.2% على أساس سنوي، وفي محافظة الجهراء يبلغ المتوسط إلى 298 دينارا بنهاية الربع الثالث 2021 بنسبة 4.8% على أساس سنوي.



متوسط إيجار المتر التجاري بين 10 و30 ديناراً



ذكر تقرير «بيتك» أن متوسط قيمة إيجار المتر التجاري للدور الأرضي سجل 25 دينارا للمتر المربع، منخفضا 6.9% على أساس سنوي وبحدود 0.5% على أساس ربع سنوي، ويتراوح من 10 إلى 30 دينارا في أغلب المناطق على مستوى المحافظات ويزيد على ذلك إلى 31 دينارا في مواقع متميزة.



ويصل المتوسط في منطقة وسط المدينة بمحافظة العاصمة إلى 30 دينارا للمتر المربع دون تغير سنوي، وفي حولي يصل إلى 27.5 دينارا منخفضا 8.3% سنويا ويصل في السالمية إلى 29 دينارا منخفضا 6.5% على أساس سنوي، وتراجع في الفروانية بنسبة 15.1% على أساس سنوي حين بلغ 31 دينارا وفي خيطان انخفض بنسبة 5% حين بلغ متوسط السعر 28.5 دينارا.



ويبلغ متوسط إيجار المتر المربع من العقار التجاري بالميزانين 11 دينارا على مستوى المحافظات منخفضا 9.9% على أساس سنوي وبحدود 3.9% ربع سنوي، ويبلغ 13دينارا لبعض مناطق محافظة العاصمة منخفضا 7.1% على أساس سنوي، وفي المناطق التجارية في منطقة حولي يبلغ المتوسط 11 دينارا منخفضا 15.4% على أساس سنوي، وإلى 12 دينارا بالسالمية.