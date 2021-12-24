عبدالعزيز جاسم



قال نائب رئيس نادي القادسية ورئيس جهاز الكرة الشيخ فهد طلال الفهد انه من يتحمل خسارة لقب كأس سمو الأمير، ومن الطبيعي أن يتم انتقاد الفريق بعد ضياع اللقب، ونحن نتحمل هذا الانتقاد «وصدرنا وسيع»، مشيرا إلى أن الاستقالة قد تعني الهروب من المسؤولية وليست حلا، و«اذا شعرت بأنني «عالة» على الفريق فسأقدمها، ومستعد لخدمة النادي من أي مكان».



وأضاف الفهد في لقائه مع برنامج «الديربي»: «أنا من رشحت المحترفين والمدرب ومازلت متمسكا بهم وهناك مجال لاختيار محترف خامس»، لافتا إلى ان المدرب فوق الممتاز وقد حقق العديد من البطولات، لكن ثقافتنا دائما مع الأسف في الدول العربية هي تحميل المدرب الخسارة، لكن في الحقيقة نحن خسرنا أمام فريق بطل وممتاز وحقق اللقب بذراعه هذه المرة، ونحن الآن علينا العمل من جديد بعد الحزن الذي طالنا لفقدان اللقب، ولذلك لا يمكن اتخاذ القرارات في هذا الوقت و«انت في حالة عصبية».



وأكد الفهد أنه يحترم رأي الجمهور «لكني أتفق مع تبديلات المدرب خير الدين مضوي في المباراة النهائية، ولكل ناد سياسته وأحترمها، فالكويت يقوم بتبديل محترفيه ومدربه بين فترة وأخرى ونجحت سياستهم، لكننا في القادسية بالوقت الحالي نبحث عن الاستقرار ونمنح الثقة للمدرب»، مؤكدا أن الخلل في الأصفر ليس في مركز الهجوم كما يتصور الجمهور، لكنه في أماكن أخرى نسعى لتصحيحها.



وعما إذا ما كانت هناك صفقات محلية، قال انتظروا وسترون، مشيرا إلى أنه يتقبل الانتقاد ولن يقوم برفع قضايا على أي شخص، وهو المسؤول المباشر حاليا عن الفريق.