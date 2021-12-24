يحيى حميدان



تتجه النية لدى إدارة نادي التضامن لإقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة توقف المسابقات المحلية لمدة 20 يوما يناير المقبل بسبب اقامة دورة الألعاب الخليجية بالكويت من 9 الى 19 يناير.



ويعمل مسؤولو «العنيد» خلال الفترة الحالية للترتيب لاقامة المعسكر التدريبي والذي سيكون في مصر أو تركيا وذلك للتسهيلات الكبيرة التي تحصل عليها الفرق في هاتين الدولتين.



وكان التضامن من الفرق التي لم تخرج لإقامة معسكر خارجي قبل انطلاق الموسم الحالي في أغسطس الماضي وذلك لرغبة المسؤولين بالنادي في إقامته في يناير للحصول على الفائدة المرجوة منه قبل العودة للمنافسة على مقاعد البقاء في دوري «stc» الممتاز.