يحيى حميدان



فتحت إدارة نادي الكويت خط المفاوضات مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي نبيل معلول، لتمديد التعاقد معه لموسم آخر (2022/2023) بعدما تم التوقيع معه حتى نهاية شهر يونيو المقبل منذ ما يقارب الشهرين.



وحاز العمل الذي قام به معلول مع الأبيض إعجاب الإدارة الكويتاوية، لذلك فضلت الحفاظ على الاستقرار الفني للفريق والدخول في سباق مع الزمن في وقت مبكر حاليا لضمان بقائه موسما آخر.



وطلب معلول من إدارة «الأبيض» تأجيل مفاوضات تمديد العقد في الوقت الحالي للتركيز أكثر على مباراتي كاظمة والنصر في الجولتين السادسة والسابعة من دوري «stc» الممتاز، قبل الدخول في فترة التوقف لمدة 20 يوما بسبب إقامة دورة الألعاب الخليجية في الكويت خلال الفترة من 9 حتى 19 يناير المقبل.



ورشح معلول لاعبين اثنين ينشطان حاليا في الترجي التونسي للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، إلا انه أكد عدم رغبته في ضم أي لاعب لديه خلافات مع إدارة الترجي وذلك بعدما تردد عن قرب ضمه للثنائي إلياس الشتي وعبدالرؤوف بن غيث، حيث تبدو العلاقة متوترة حاليا بين اللاعبين وناديهما التونسي.



وحقق «الأبيض» تحت قيادة معلول 5 انتصارات منها الفوز على القادسية 1-0 والتتويج بلقب كأس الأمير، فيما تعرض لخسارة يتيمة على يد السالمية 0-1 في مبارياته الست التي تولى خلالها المسؤولية الفنية بعد رحيل مواطنه المدرب فتحي الجبال قبل انطلاق الموسم الجديد.