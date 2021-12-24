مبارك الخالدي



تقام في الـ 5:30 مساء غد السبت منافسات الجولة السابعة لدوري stc للدرجة الاولى بإقامة مباراتين، إذ يأمل الجهراء وفي رصيده 10 نقاط مواصلة انتصاراته والانفراد بصدارة الترتيب عندما يستضيف فريق الصليبخات الذي يمتلك نقطة واحدة، ويعول الجهراء على المعنويات العالية للاعبين ودعم مجلس الإدارة بعد الاستقرار الفني مؤخرا.



كما يلتقي فريق برقان برصيد 7 نقاط مع فريق خيطان وله 6 نقاط وذلك على ملعب نادي الساحل، ومن المتوقع أن تحفل المباراة بالندية والإثارة لدخول الفريقين المباراة بشعار التعويض والرغبة في التواجد في المقدمة. ويغيب عن مواجهات الأسبوع بداعي الراحة فريق الساحل الذي يتصدر الترتيب بـ 10 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف الجهراء.