عاد إلى البلاد وفد نادى الطموح بعد مشاركته وإنجازه في بطولة الماراثون والواكاثون التي نظمها مركز العون بجدة حيث تمكن اللاعب البطل حسن سمير عبدالرزاق من احراز كأس البطولة لفئة الشباب والميدالية الذهبية ورقم جديد للبطولة كما تمكنت البطلة مريم أحمد ذياب من تحقيق الميدالية الفضية للفتيات ورقم شخصي جديد.



وكان في استقبال الوفد الرئيس الفخرى لنادى المعاقين الشيخة شيخة العبدالله وأمين السر العام لنادى الطموح صديقة الأنصاري وأعضاء مجلس إدارة النادي ومنتسبيه وممثلي الهيئة العامة للرياضة وعدد كبير من أولياء الأمور وأسر اللاعبين، حيث هنأت الشيخة شيخة العبدالله نادى الطموح وأبطاله بالإنجاز الذي يؤكد تفوق رياضة ذوى الإعاقة الكويتية في جميع المحافل ويعكس ما توليه الكويت من رعاية واهتمام لهذه الفئة الغالية.



بدورها، أعربت رئيس مجلس إدارة نادى الطموح ورئيس الوفد رحاب بورسلى عن سعادتها بإنجاز أبطال وبطلات نادى الطموح وإحراز البطل حسن سمير كأس البطولة لفئة الشباب ورقم جديد للبطولة وتألق البطلة



مريم ذياب بإحراز فضية الفتيات وتقديم مستوى متميز ومنافسة قوية مع لاعبي ولاعبات أندية ومنتخبات الدول المشاركة الأخرى.



وقدمت الشكر الى رئيس مركز العون وأسرة المركز د.مها الجفالي على حسن التنظيم وكرم الضيافة، كما قدمت الشكر لوزير الإعلام ووزير الدولة لشؤن الشباب ومدير عام الهيئة العامة للرياضة ونائبه لقطاع الرياضة التنافسية وأولياء الأمور ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الناقل الرسمي للبطولة وإدارة الطيران المدني ووزارتي الصحة والداخلية وكافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني على ما يقدمونه من دعم مهد الطريق لهذا الإنجاز.



أما نائب رئيس الوفد هدى الخالدي فأشادت بمستوى التنظيم الراقي للبطولة التي شهدت أقامة فعاليات فنية وثقافية شارك فيها لاعبو ولاعبات النادي.



هذا، وقالت المدربة حنان الزيد إن هذا الإنجاز لم يأت من فراغ بل كان ثمرة برنامج إعداد مكثف بالكويت قبل المشاركة على مسافات أكبر من مسافة الماراثون وبرغم الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة في الماراثون نجح لاعبونا بالإصرار والعزيمة بتحقيق الإنجاز كما عبر اللاعب حسن سمير عن سعادته بالإنجاز، مشيرا إلى انه استعد جيدا وخاض تدريبات مكثفة في الكويت ووعد بتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، كما قدم الشكر الى مجلس إدارة نادى الطموح والجهازين الفني والإداري وأسرته على الدعم الطيب الذي مكنه من تحقيق الإنجاز.