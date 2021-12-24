يحيى حميدان



يستعد فريق الكرة بنادي خيطان لملاقاة برقان غدا السبت ضمن الجولة السابعة من دوري «stc» للدرجة الأولى بصفوف مكتملة بعد عودة طلال الأنصاري من الإيقاف في المباراة الماضية التي خسرها الفريق أمام الجهراء 0-2، في حين سيكون أحمد عادل الغائب الوحيد عن قائمة المدرب هاني الصقر لمعاناته من شد في العضلة الخلفية.



وقال رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا ان مواجهة برقان «مهمة جدا» لعدة اعتبارات، منها أن الفوز في هذه المرحلة مطلب ملح بالنسبة لنا لعدم الابتعاد عن فرق المقدمة، وبالتالي فإن أي تعثر في مباراة الغد ستكون له انعكاسات سلبية على حظوظ الفريق ونفسيات اللاعبين.



وأضاف الملا في حديث خاص مع «الأنباء» أن لاعبي «الأحمر والأسود» لديهم الامكانيات لتحقيق الانتصارات والمنافسة على بطاقتي التأهل للدوري الممتاز، إلا أنهم بحاجة لثقافة الانتصارات بعدما تعثر الفريق امام الجهراء في الجولة الماضية رغم فوزه في المباراتين اللتين سبقتاها وهو ما أدخلهم في حالة من النشوة ولم نتمكن من إخراجهم من هذه الحالة رغم محاولات الجهازين الاداري والفني.