ناصر العنزي



تنطلق مساء اليوم مباريات الجولة الـ 6 لدوري stc الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي النصر «الخامس» برصيد 8 نقاط على ملعب نادي الكويت مع العربي «السادس» بـ 7 نقاط، لتعويض خسارتيهما في الجولة الماضية. وفي المباراة الأخرى يلعب اليرموك «الأخير» بدون نقاط مع الشباب الثامن بـ 4 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك.



وستكون مباراة النصر والعربي في غاية الأهمية للفريقين لتعويض خسارتيهما في الجولة الماضية، فالأول تعرض لخسارة مفاجئة من الشباب1-2، والآخر تلقى خسارته الثانية في الدوري على يد كاظمة المتصدر بهدف، لذلك ستكون المواجهة شديدة بينهما للظفر بنقاط المباراة. العنابي بقيادة مدربه الوطني سلمان عواد تعثر في مباراة تساهل بها لاعبوه وخسروا لأول مرة في الدوري من الشباب، وفوت بذلك العنابي فرصة التقدم الى الصدارة، وربما تكون هذه العثرة درسا لمعالجة الاخطاء وأهمها تراجع مستوى المدافعين في المباراة الماضية، ولذلك ستكون المهمة اليوم أصعب من قبل، حيث سيواجه خصما قادرا على تهديد مرماه. ويمتلك النصر عددا من اللاعبين الاكفاء القادرين على تحقيق الفوز.



أما الأخضر فلم يقدم ما تنتظره منه جماهيره كحامل للقب بعدما تراجع ترتيبه وحل سادسا حتى الآن، بعد أن أهدر النقاط تلو الأخرى وآخرها خسارة مستحقة من كاظمة بهدف، ويحتاج العربي الى الفوز اليوم كي يستعيد اللاعبون ثقتهم ويعود الفريق مرة أخرى لحالته الطبيعية، والمستغرب في حالة العربي أنه يضم وفرة لاعبين جيدين، لكن المدرب على غير عادته لم يحسن في توظيفهم.



وفي مباراة اليرموك والشباب فإن الأول مازال في المركز الأخير بعدما خسر مبارياته الخمس السابقة، حيث دخل مرماه 13 هدفا وسجل 5 أهداف ويسعى اليوم إلى تحقيق أول فوز له، ومن جانبه فإن الشباب نجح في تحويل تأخره إلى فوز أمام النصر بالجولة الماضية لكنه مازال في مركز متأخر وعليه الفوز كي يحسن من ترتيبه.



الى ذلك تقام غدا السبت مباراة واحدة تجمع الفحيحيل (نقطتان) مع التضامن (4 نقاط) على ملعب نادي اليرموك في سعي لإضافة نقاط الى رصيدهما المتأخر.