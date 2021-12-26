يعقوب العوضي



كشفت الفحوصات الطبية للاعب المنتخب الوطني وفريق الكويت لكرة اليد سيف العدواني عن إصابته بارتخاء في العضلة الخلفية والتي ستبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و5 أسابيع، وبذلك يفتقد الأزرق جهوده في دورة الألعاب الخليجية التي ستقام في البلاد يناير المقبل «في حال عدم تأجيلها»، وكذلك البطولة الآسيوية المقررة في الدمام في الشهر نفسه.



وقال العدواني إن توقيت الإصابة صعب جدا لكنه يتطلع إلى العودة لصفوف المنتخب قريبا، مؤكدا أن زملاءه اللاعبين قادرون على تحقيق الهدف من المشاركة في البطولة الآسيوية ورفع اسم وعلم الكويت في مختلف المحافل الدولية.



من جهته، أشار اخصائي العلاج الطبيعي جيرارد باول إلى أن الفحوصات تشير الى غياب العدواني لعدة أسابيع ولكن سيحاول الجهاز الطبي تقليص تلك الفترة والعمل على عودته إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن.



إلى ذلك، غادرت بعثة الأزرق إلى مقدونيا أمس لبدء القسم الثاني من خطة الاعداد، حيث سيخوض منتخبنا مباراتين وديتين مع المنتخب المقدوني الاثنين والأربعاء المقبلين، ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب بوريس دينيتش إلى وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة. من زاوية أخرى، تلقى نجم القادسية والمنتخب الوطني عبدالعزيز سالمين عرضا من أحد الأندية السلوفينية، حيث من المقرر أن يفاوض النادي القادسية في غضون الأيام القليلة المقبلة لضمه على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات المقبلة. وكان سالمين قد ظهر بصورة مميزة في بطولة الدوري الممتاز ومع الأزرق.