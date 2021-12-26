عبدالعزيز جاسم



قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اليرموك أحمد حيدر انهم صبروا كثيرا حتى جاء الفوز الأول بالدوري على حساب الشباب بهدف دون رد في الجولة السادسة، مشيرا إلى أن هذا الانتصار يعتبر معنويا ومنح الفريق الثقة ويعد خطوة للأمام تنسي اللاعبين النتائج السلبية التي حققها الفريق في الجولات الخمس الماضية.



وأضاف حيدر أنه في القسم الثاني سيكون لديه ترتيب آخر من خلال تغيير عدد من اللاعبين من بينهم المحترفون الذين لم يظهروا بالشكل الجيد، موضحا أنه اضطر للعب بطريقة دفاعية في الشوط الثاني لأن المنافس يمتلك عددا من الحلول، وبالفعل نجحنا في تحقيق ما نريد خصوصا أن الغيابات الهجومية أثرت على «اليرامكة» بعدم مشاركة يوسف نجف وفهد الراجحي للإصابة، وعذبي شهاب لظروف خاصة، لذلك أشركت مدافعا في خط الهجوم.



وأبدى حيدر رضاه عن أداء اللاعبين الذين قدموا مباراة كبيرة، هجوميا في الشوط الأول ودفاعا في الشوط الثاني.