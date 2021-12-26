مبارك الخالدي



تسارعت الخطى في مجلس ادارة اتحاد كرة القدم ولجنة المسابقات لإعادة ترتيب الأوراق وتنسيق مواعيد المنافسات من جديد بعد توارد الأنباء عن تأجيل الدورة الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت من 9 الى 19 يناير المقبل، وذلك بسبب الاجراءات الصحية ومستجدات المتحور الجديد اوميكرون.



وكانت الخطط تقضي بإيقاف مباريات دوري stc الممتاز والدرجة الاولى تمهيدا لمشاركة منتخبنا الاولمبي في الدورة الا ان السيناريو الجديد اجبر لجنة المسابقات على الابقاء على بطولة الدوري مستمرة دون توقف كما هو مخطط لها مسبقا، كما تقرر اقامة مواجهة كأس السوبر للموسم 2021-2022 بين فريقي العربي والكويت في يناير المقبل اضافة الى مباريات دور الـ 16 والدور ربع النهائي من بطولة كأس سمو ولي العهد.



وفي جانب متصل، علمت «الأنباء» ان برنامج منتخبنا الوطني الذي يستعد لخوض التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس اسيا في الصين 2023 والمقرر اقامتها يناير المقبل، والذي يتضمن خوض مباراتين للازرق في بانكوك مع المنتخب التايلندي 27 و30 من الشهر ذاته، اصبح مهددا بعدم الاستقرار، وذلك بسبب الاجراءات الصحية المتسارعة فضلا عن حالة الاغلاق المتوقعة في تايلند.