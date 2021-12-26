ناصر العنزي - مبارك الخالدي



تعثر العربي مجددا، وذلك بالتعادل مع النصر 1/1 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على ستاد نادي الكويت في افتتاح الجولة السادسة من دوري stc الممتاز، وبهذا التعادل اصبح رصيد العنابي 9 نقاط فيما ارتقى الأخضر للنقطة 8. تقدم العربي بهدف سيف الحشان (60)، وأدرك التعادل للنصر مشعل فواز (70). ولم يرتق الشوط الاول للمستوى المأمول من الفريقين رغم البداية السريعة للأخضر الذي اعتمد على الاطراف، وتحصل العربي مبكرا على ركلة جزاء لكن الحكم سعد الفضلي ألغى قراره بعد الرجوع لتقنية الـ «VAR». وفي الشوط الثاني ارتفعت وتيرة اللقاء، وتلاعب السنوسي بدفاع العنابي وارسل عرضية متقنه على رأس سيف الحشان الذي أودعها الشباك (60)، ورد النصر سريعا بهدف جميل للبديل مشعل فواز الذي نفذ كرة ثابتة في المقص العلوي الايسر للحارس سليمان عبدالغفور (70). وفي مباراة أخرى، ضمن الجولة نفسها حقق اليرموك أول فوز له في الدوري بعد تغلبه أول من امس على ضيفه الشباب بهدف نظيف لمهاجمه البرازيلي رافائيل بعدما تابع الكرة المرتدة من حارس الشباب سعد العنزي «8» وسجل بذلك أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي الشباب على نقاطه الـ 4. ‫واستحق اليرموك الفوز بعدما كان الطرف الأفضل في الشوط الأول كما قاتل طوال الشوط الثاني للحفاظ على تقدمه، وتصدى الدفاع وحارسه أحمد الفضلي لكل محاولات الخصم لتعديل النتيجة، فيما ظهر الشباب بموقف العاجز عن ايجاد الحلول لتهديد مرمى خصمه. أدار المباراة الحكم علي الحرز وجاءت قرارته سليمة.