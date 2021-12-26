ناصر العنزي



تختتم مساء اليوم منافسات الجولة السادسة لدوري stc الممتار بلقاءين «ناريين» سيحددان شكل الصدارة، ففي المباراة الأولى يستضيف السالمية برصيد 8 نقاط على ملعبه القادسية بـ 12 نقطة، وفي المباراة الأخرى سيكون ستاد الصداقة والسلام مسرحا لصراع قوي يجمع كاظمة المتصدر بـ 13 نقطة مع الكويت الثاني برصيد 12 نقطة في مواجهة مثيرة. يدخل القادسية مباراة اليوم لاستعادة ثقة جماهيره بعدما أبدت غضبها على تراجع مستواه في مبارياته الماضية وآخرها خسارته نهائي كأس سمو الأمير امام الكويت الثلاثاء الماضي، وهي التي فتحت جراحا غائرة للأصفر، عليه ان يعالجها بتحقيق الفوز اليوم لمصالحة جماهيره، كما ان على مدربه الجزائري خير الدين مضوي وضع يده على مواطن الخطأ وتصويبه والمتمثل في عدم الاستفادة من تبديلاته اثناء المباراة، أما السالمية فهي المواجهة الأولى لمدربه محمد ابراهيم أمام فريقه السابق، ويسعى مع لاعبيه إلى تحقيق الفوز بعدما تعثر بالتعادل امام التضامن 2-2 في الجولة السابقة، وتمكن ابراهيم من تجميل صورة السماوي منذ توليه المهمة في خمس جولات.



وفي سباق المحافظة والوصول للصدارة فستكون مباراة كاظمة والكويت في غاية الأهمية للطرفين، إذ ان فوز احدهما على الآخر سيقطع به مسافة لا بأس بها نحو التمسك بالصدارة، ويدخل «البرتقالي» المتصدر المباراة بشهية مفتوحة بعدما حافظ على تواجده بالصدارة منفردا، ولكن مدربه الصربي داركو يدرك تماما أن اللعب المفتوح مع ضيفه لن يكون في مصلحته لذلك سيعمل على تضييق المساحات أمام خصمه ومن ثم الرد السريع والوصول الى منطقة الخصم بأقل التمريرات، أما الكويت المتوج بكأس سمو الأمير فهو قادر على تحقيق الفوز إذا استغل فرصه بشكل إيجابي بقيادة مدربه التونسي نبيل معلول الذي يعتمد على كتيبة من اللاعبين ذوي المهارة والخبرة في مثل هذه المواجهات.