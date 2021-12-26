مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أوضح نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي العربي أحمد النجار ان الاخضر يفتقد اللمسة الاخيرة في جميع مبارياته وآخرها أمام النصر التي انتهت بالتعادل 1-1، وليست لدينا أي مشكلة في الوصول الى مرمى الفرق الأخرى، ولكن للأسف لم يتمكن لاعبونا من استثمار الفرص المتاحة على كثرتها.



وأضاف النجار في تصريح لـ «الأنباء» أن لاعبي العربي أدوا المباراة أمام النصر بروح عالية.



ولفت الى «انني كمسؤول في الجهاز الاداري للفريق ليست لدي تعليمات رسمية بالتوجه للاستغناء عن أي لاعب محترف، لأن ذلك من صميم عمل مجلس الادارة، لكنني على ثقة بأن إدارة العربي لن تتردد في اتخاذ القرار المناسب لإنعاش الفريق وعودة الحيوية مجددا».



من جانبه، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سلمان عواد، بعد التعادل مع العربي 1-1، إن العنابي كان الطرف الأفضل في المباراة خصوصا من ناحية الفرص، لأن المنافس تحصّل على فرصتين سجل واحدة وأضاع الأخرى، لافتا إلى أن المباراة كانت تكتيكية نوعا ما ومغلقة وتحصلنا على فرصة للتقدم قبل تسجيلهم الهدف، وكان النصر الأقرب لتحقيق النقاط الثلاث.