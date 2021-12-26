قال أمين سر اللجنة الأولمبية الكويتية حسين المسلم إن المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية سيناقش في اجتماعه الـ 92 المقرر اليوم الأحد بالبحرين مدى إمكانية تنظيم دورة الألعاب الخليجية الثالثة المزمع أن تستضيفها الكويت في موعدها (من 9 إلى 19 يناير المقبل) أو تأجيلها لموعد آخر خلال 2022 في ضوء المخاوف العالمية من انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون). وذكر المسلم وهو أيضا المدير العام للدورة مساء الجمعة أن هذه الخطوة تأتي نظرا للأوضاع الصحية التي طرأت مع ظهور المتحور الجديد من فيروس كورونا وإلى ما نصحت به منظمة الصحة العالمية بتأجيل جميع الأنشطة التي تصحبها تجمعات وإلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في معظم دول العالم، خصوصا في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.



وأفاد بأن تنظيم الدورة في موعدها المحدد سلفا أو تأجيلها يأتي حرصا من (رؤساء اللجان الخليجية) على إقامة هذا التجمع الرياضي الأخوي في أفضل الظروف وفي مقدمتها (الصحية) بغية إنجاحه على الأصعدة كافة.