يسعى مان سيتي حامل اللقب إلى استغلال غياب مطارده المباشر ليفربول عن «البوكسينغ داي» التقليدي لإحكام قبضته على الصدارة عندما يستضيف ليستر سيتي في قمة المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 44 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام مطارده المباشر ليفربول الذي تأجلت مباراته ضد ضيفه ليدز يونايتد بسبب إصابات فيروس «كوفيد-19» في صفوف الأخير.



ويضرب «كوفيد-19» بقوة في بريطانيا في الآونة الأخيرة، حيث سجلت المملكة المتحدة 122 ألف إصابة جديدة وفق التقرير اليومي للسلطات الصحية، في حصيلة قياسية جديدة سببها المتحورة أوميكرون. وتسبب الفيروس في تأجيل مباراتين أخريين كانتا مقررتين غدا: ولفرهامبتون مع واتفورد، وبيرنلي مع إيفرتون بسبب تفشي وباء كورونا في صفوف الضيوف، ما أثر على برنامج مرحلة «البوكسينغ داي» التي يشتهر بها الدوري الإنجليزي بتقليد تاريخي حيث تقام مبارياتها في اليوم التالي لعيد الميلاد. ويمني سيتي النفس بتحقيق فوزه التاسع تواليا والخامس عشر هذا الموسم لتوسيع الفارق إلى ست نقاط عن ليفربول الذي تنتظره قمة نارية أمام ليستر سيتي بالذات الثلاثاء المقبل في المرحلة الـ 20.



ويدرك حامل اللقب جيدا أهمية النقاط الثلاث خصوصا أنه تنتظره قمة نارية ثانية أمام مضيفه أرسنال السبت المقبل عقب رحلته إلى برينتفورد الخميس في المرحلة الـ21.



بدوره، يسعى تشلسي إلى استغلال غياب ليفربول للحاق به الى الوصافة واستعادة التوازن بعد تعادلين مخيبين وفوز واحد في مبارياته الأربع الأخيرة تسببت بتخليه عن الصدارة لصالح سيتي. ويعاني تشلسي من إصابات عديدة في صفوفه بفيروس كورونا، إذ اضطر الى خوض مباراة الدوري أمام ولفرهامبتون في غياب سبعة لاعبين أساسيين بسبب الإصابة وفيروس «كوفيد-19»، علما أنه طلب تأجيلها قبل ساعتين من انطلاقتها كونه امتلك 6 لاعبين فقط بينهما حارسان للمرمى على دكة البدلاء، لكن رابطة الدوري رفضته بداعي أن «البلوز» لديهم العدد الكافي من اللاعبين لخوضها.



ويأمل تشلسي في تشديد الخناق على ليفربول قبل صدامهما الأحد المقبل في لندن في المرحلة الـ 21، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام أستون فيلا الذي صحح مساره بقيادة مدربه الجديد اسطورة ليفربول ستيفن جيرارد. وخسر أستون فيلا خمس مباريات متتالية في الدوري وكان يتقدم بنقطتين فقط عن منطقة الهبوط عندما تعاقد مع جيرارد، المتوج مع رينجرز بطلا لاسكتلندا، خلفا لدين سميث المقال من منصبه في نوفمبر الماضي. ويملك أرسنال الرابع فرصة مواصلة انتفاضته وتحقيق الفوز الرابع تواليا عندما يحل ضيفا على نوريتش سيتي صاحب المركز الأخير.



ويطمح الجار اللندني وست هام يونايتد صاحب المركز الخامس الى استعادة التوازن وتحقيق فوزه الثاني في مبارياته السبع الاخيرة عندما يستضيف ساوثمبتون.



ويخوض توتنهام ديربي أمام كريستال بالاس الأحد في سعيه الى الفوز الرابع في المباريات الست الأخيرة (تعادل مرتين).



غوارديولا يُحذِّر من رجال رودجرز



حذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا فريقه مان سيتي حامل اللقب والمتصدر من ليستر سيتي الذي يحل ضيفا على «ستاد الاتحاد»، وذلك الفترة الصعبة التي يمر بها رجال المدرب الإيرلندي الشمالي برندن رودجرز. وبعدما أنهى الموسمين الماضيين في المركز الخامس إضافة الى إحرازه لقب الكأس الإنكليزية في مايو الماضي على حساب تشلسي، يقبع ليستر حاليا في المركز التاسع بعد فوزه بست فقط من مبارياته الـ 16 الأخيرة في الدوري الممتاز.



ورغم الفارق في النتائج، حذر غوارديولا فريقه الذي فاز ذهابا على بطل 2016 بنتيجة 1-0، لأن «ليستر يبقى ليستر»، مضيفا «بالنسبة لي، يبقون من دون شك (فريقا قويا) مع مدرب من الطراز الرفيع (رودجرز) ولاعبين استثنائيين في كافة المراكز».



وبرر غوارديولا تراجع مستوى ليستر، بالقول «في بعض الأحيان وبعض المواسم، هناك فترات من التقلبات. ربما اعتدنا على رؤية ليستر هناك في الطليعة».

هندرسون: مسؤولو «البريمييرليغ» لا يهتمون بسلامة اللاعبين!

قال قائد ليفربول جوردان هندرسون إن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يهتم بسلامة اللاعبين بالدرجة الكافية بعد قرار المسؤولين مواصلة اللعب رغم ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19.



وتأجلت عدد من المباريات في الدوري هذا الشهر بسبب تفشي الفيروس وظهور 90 حالة إصابة جديدة بين اللاعبين والأجهزة الفنية في الأسبوع الماضي لكن الأندية اتفقت على استمرار البطولة خلال فترة الأعياد المزدحمة بالمباريات رغم الأزمة المتصاعدة. وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «أشعر بالقلق على سلامة اللاعبين ولا أعتقد أن أي شخص يأخذ ذلك على محمل الجد بما فيه الكفاية خاصة في هذه الفترة مع تفشي كوفيد-19. لا يوجد تواصل مع اللاعبين لمعرفة رأيهم.. أعتقد أن اللاعبين يجب أن يكونوا جزءا من المناقشات لأننا في النهاية من يلعب في هذه الظروف». وقال توماس توخيل مدرب تشلسي إن صحة اللاعبين وسلامتهم في خطر.

صلاح «الثالث» على العالم

حصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، المركز الثالث في قائمة صحيفة «الغارديان» البريطانية لأفضل مائة لاعب على مستوى العالم لعام 2021. وذكرت الصحيفة، أن صلاح ارتقى 5 مراكز دفعة واحدة عن العام الماضي، وهو أعلى مركز وصل له في تصويت الصحيفة التي اعتادت على مدار السنوات التسع الماضية على إعلان قائمة لأفضل 100 لاعب في العالم، ويشارك في هذا التقييم صحافيون من مختلف أنحاء العالم. وجاء النجم الپولندي روبرت ليفاندوفسكي في المرتبة الأولى باختيار الصحافيين له للعام الثاني على التوالي . وجاء من خلفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح باريس سان جرمان، بينما تواجد في المرتبة الثالثة النجم المصري محمد صلاح نجم هجوم ليفربول. وتفوق صلاح في القائمة على الدولي الفرنسي ذي الأصول الجزائرية كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الذي جاء رابعا.