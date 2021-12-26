تلقى أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه الضوء الأخضر بمغادرة مستشفى ساو باولو، حيث أدخل إليه قبل أسبوعين من أجل العلاج الكيميائي حسب ما ذكرت إدارة المؤسسة الطبية.



وكتب مستشفى ألبرت-أينشتاين في بيان صحافي أن بيليه البالغ من العمر 81 عاما «في حالة مستقرة وسيواصل علاجه من ورم القولون الذي تم اكتشافه في سبتمبر الماضي»، دون أن يحدد موعد خروج بطل العالم ثلاث مرات.



وأعلن بيليه لاحقا في «إنستغرام»: «الابتسامة في الصورة تقول كل شيء. كما وعدت، سأقضي عيد الميلاد مع عائلتي»، مرفقا تغريدته بصورة له مبتسما. وأضاف «أنا قادم إلى المنزل. شكرا على كل الرسائل المودة». وكان «الملك» بيليه أعلن في التاسع من ديسمبر الحالي عن دخوله المستشفى الذي يتابع حالته الصحية، من أجل إجراء «جلسة العلاج الكيميائي الأخيرة» في العام 2021. ولم يتم الكشف عن الموعد المحدد لدخوله المستشفى. وفي الوقت الذي أعلن فيه بيليه وعائلته عن دخوله المستشفى «لبضعة أيام»، مر أسبوعان بالفعل، تم خلال تلك الفترة تسريب القليل من المعلومات حول حالته الصحية الحقيقية.