جدد رئيس نادي ليون الفرنسي جان- ميشال أولاس الثقة بالمدرب الهولندي بيتر بوس في مقابلة نشرتها صحيفة «ليكيب» الرياضية، لكنه أكد أنه سيعيد تقييم الوضع في فبراير.



ويقبع ليون في المركز الثالث عشر في الدوري الفرنسي بفارق 22 نقطة عن باريس سان جرمان المتصدر و9 عن المركز الثالث المؤهل الى الدوري التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك مع وصول الموسم الى منتصفه. لكن أولاس لم يحمل المدرب الهولندي كامل المسؤولية عن اكتفاء الفريق بستة انتصارات فقط في 18 مباراة (يملك مباراة لم تستكمل ضد مرسيليا بسبب أعمال الشغب التي تسببت بحسم نقطة من رصيده).



وقال «ليس واردا ألا يبقى بيتر معنا حتى نهاية فبراير (على أقل تقدير). سنمنح أنفسنا شهري يناير وفبراير كفرصة للعودة في الدوري وربما في الكأس، إذ كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمواصلة المشوار فيها». ورأى أولاس أن «بيتر مدرب جيد للغاية. يواصل مطابقة الشخصية التي نريدها في ليون».