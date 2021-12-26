كشفت رابطة الدوري الإيطالي عن الموعد الرسمي لمباراة ديربي إيطاليا المقررة بين إنتر ميلان ويوفنتوس، على لقب السوبر المحلي. وسيخوض إنتر السوبر بصفته بطل الدوري في الموسم الماضي، بينما يشارك يوفنتوس باعتباره حامل لقب الكأس. وأعلنت الرابطة أن المباراة ستلعب يوم 12 يناير، على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.



وبحسب شبكة «سكاي سبورتس»، فإن الفريقين سيخوضان وقتا إضافيا، في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، قبل لعب ركلات الترجيح. جدير بالذكر أن يوفنتوس هو بطل السوبر الأخير على حساب نابولي بعد فوز السيدة العجوز بهدفين نظيفين.