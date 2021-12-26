بقيت صدارة المنطقة الغربية والترتيب العام لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين على حالها، وذلك بعد فوز فينيكس صنز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 113-101 وغولدن ستايت ووريرز على ضيفه ممفيس غريزليز 113-104. وبقي صنز بفوزه الخامس تواليا والسادس والعشرين في 31 مباراة متقدما بفارق نصف مباراة على ووريرز الذي واصل تألق في معقله بفوزه السادس عشر من أصل 18 مباراة بين جماهيره حتى الآن، ما يجعل المواجهة المرتقبة بينهما قمة في التشويق والإثارة. وبغياب مدربه فرانك فوغل وخمسة من لاعبيه بسبب بروتوكولات فيروس كورونا، مني لوس أنجيليس ليكرز بهزيمة رابعة تواليا لأول مرة هذا الموسم، وجاءت بنتيجة مذلة على يد سان أنتونيو سبيرز 110-138 في آخر لقاء له على ملعبه بمسماه الحالي «ستايبلس سنتر». وبعد 22 عاما على حمله اسم «ستايبلس سنتر»، سيغير الملعب الأسطوري اسمه الى «كريبتو.كوم أرينا» اعتبارا من يوم عيد الميلاد في صفقة قد تكون الأغلى في تاريخ اللعبة من حيث العائدات الناجمة عن إطلاق اسم شركة أو راع على اسم الملعب.