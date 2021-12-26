يسعى مسؤولو ريال مدريد إلى حماية لاعبي النادي من المخاطر المحيطة بهم مؤخرا، بعد إصابة أكثر من لاعب بفيروس كورونا مع نهاية 2021.



وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو»، فإن النادي الملكي يرغب في إنهاء العام دون أي إصابات بالفيروس، وهو ما دفع المسؤولين لإبلاغ كافة العناصر بضرورة الالتزام الصارم بالبروتوكولات الصحية الخاصة بالليغا.



وتخشى إدارة النادي الإسباني من تعرض أي من اللاعبين لأي إصابة جديدة خلال عطلة الأعياد، قبل عودة الفريق لاستئناف مشواره في الليغا بمواجهة خيتافي في الثاني من يناير المقبل.



وحصل لاعبو الريال على عطلة قصيرة حتى الثلاثاء المقبل، حيث سيخضعون لاختبارات (PCR)، لتجنب تعرض الفريق لانتكاسة جديدة، قبل التدرب في اليوم التالي مباشرة.



ويرغب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في جاهزية كل لاعبيه، قبل خوض 4 مباريات متتالية في غضون 10 أيام فقط.



وسيواجه ريال مدريد فريق خيتافي في الليغا (2 يناير) ثم ألكويانو في كأس ملك إسبانيا (6 يناير)، ليعود للدوري بمواجهة فالنسيا (8 يناير)، قبل الاصطدام بغريمه برشلونة في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بعدها بـ 5 أيام.