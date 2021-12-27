تحت رعاية وحضور الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، افتتحت وزارة الشؤون قاعة الاجتماعات والتدريب وعيادات الإرشاد الأسري بدعم من الجمعية الخيرية العالمية للتنمية والتطوير، وذلك بتهيئة وتزويد القاعة والعيادتين بما تحتاج اليه من الخدمات والأثاث والأجهزة المطلوبة.



حضر حفل الافتتاح وكيل وزارة الشؤون المساعد للرعاية الاجتماعية مسلم السبيعي، ونائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لـ «تنمية الخيرية» د.ناصر العجمي، ومن وزارة الشؤون رئيسة قسم الدراسات د.بدرية الغملاس، ورئيسة قسم الإرشاد الاجتماعي عائشة الرسام.



وقد ثمن السبيعي دور جمعية تنمية الخيرية في دعم مشروعات الوزارة، مشيرا إلى تميز أنشطتها الإنسانية في الداخل والخارج الكويتي، مبينا أن دعم أنشطة «الشؤون» يدخل ضمن الشراكة والتنمية المجتمعية.



وأشار إلى الدور المهم لعيادة الإرشاد الأسري والخدمات الفنية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها لمختلف الفئات العمرية من أطفال ومراهقين وبالغين بالمجالات النفسية والاجتماعية والتربوية.



من جهته، أشار د.ناصر العجمي إلى حرص الجمعية على أداء دورها المجتمعي، مشيرا إلى أنها قدمت العديد من المساهمات خلال جائحة كورونا دعما منها للجهود الحكومية.



كما أوضح أن الجمعية لا تدخر جهدا بدعم المشروعات النوعية، من خلال تنوع الدعم الذي تقدمه والفئات التي تستهدف رعايتها، مع التركيز على تقديم المساهمات الإيجابية.‫