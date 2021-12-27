وقّع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) اتفاقية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يقدم بمقتضاها الصندوق منحة مقدارها 2.0 مليون دولار للإسهام في تمويل مشروع دعم النازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في الجمهورية اليمنية.

وتقع هذه المنحة ضمن إطار مساهمات الصندوق الكويتي في تأدية التزام الكويت المعلن عنه على هامش أعمال الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم منحة مقدارها 20 مليون دولار أميركي لدعم الوضع الإنساني في الجمهورية اليمنية من الموارد المتاحة من الصندوق.



ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر النازحة داخليا والمجتمعات المضيفة لهم وتحسين إمكانيات الوصول إلى الخدمات الأساسية لنحو 200 ألف نازح في مواقع متفرقة شبيهة بالمخيمات المؤقتة في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء وعدن والحديدة ومأرب.



سيعمل المشروع على تزويد النازحين والمجتمعات المضيفة لهم بمواد البناء الأساسية اللازمة لتشييد مساكن مؤقتة، وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية في تلك المواقع والتي تشمل إعادة تأهيل مصادر المياه وتشييد قنوات نقل المياه وقنوات الصرف الصحي، وإدارة النفايات الصلبة، وإصلاح الطرق، كما يشمل المشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة تعمل بالطاقة الشمسية في نحو 25 موقعا.



وقد وقعت اتفاقية المنحة نيابة عن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الممثلة المقيمة في الكويت نسرين الربيعان، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المدير العام مروان عبدالله الغانم.



وتعد هذه الاتفاقية هي الخامسة من نوعها بين المؤسستين في مجال الدعم الإنساني، حيث سبق أن أبرم الصندوق الكويتي أربعة اتفاقيات منح مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.