ندعو الجميع إلى تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة والالتزام بالاشتراطات الصحية والحرص على ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة للمحافظة على استقرار الوضع الصحي



أكد رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أمس الأحد حرص الجهات الحكومية المعنية على متابعة آخر مستجدات المتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) والاستعداد لمواجهة الانتشار السريع له في مختلف دول العالم.



وقال المزرم في تصريح لـ«كونا» عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا في قصر بيان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي إن الجهات الحكومية المعنية تقف دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة أي مستجدات قد تطرأ فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.



ودعا المواطنين والمقيمين إلى تلقي الجرعة التنشيطية الثالثة من اللقاح المعتمد لفيروس كورونا، مشددا على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خاصة أثناء التواجد في المناسبات الاجتماعية.



وأكد أهمية استمرار تعاون الجميع «كما عهدناهم سابقا» في تطبيق الاشتراطات الصحية لاسيما ارتداء الكمام في الأماكن المغلقة بما يجسد العمل بروح الفريق الواحد للمحافظة على استقرار الوضع الصحي في الكويت.