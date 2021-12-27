إذاعة نبض الكويت «88.8 إف إم» تصبح «360 إف إم» وبما يتناسب مع رؤية المجموعة

طلال الياقوت يواصل مهامه رئيساً تنفيذياً للإذاعة بمسماها الجديد



في خطوة جديدة نحو مساعيها المتواصلة لتنويع محفظة أعمالها في مختلف القطاعات، أعلنت مجموعة التمدين، الرائدة في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات في الكويت، عن حصولها على رخصة تشغيل التردد الإذاعي لمحطة نبض الكويت 88.8، المحطة الإذاعية رقم واحد في البلاد. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لجهود المجموعة في توفير تجارب ترفيهية مميزة عبر الأثير لسكان الكويت.



وقد حازت شركة التمدين للدعاية والإعلان، الذراع الإعلامية للمجموعة، على رخصة العمل بالتردد الإذاعي 88.8 على موجة إف إم لمدة خمسة أعوام، وذلك بعد فوزها بمزايدة طرحتها وزارة الإعلام الكويتية.

تمت إعادة تسمية المحطة لتصبح إذاعة 360 إف إم، في خطوة تعزز من آفاق قطاع البث الإذاعي الترفيهي في الكويت إلى مستويات جديدة.



وستتولى شركة التمدين للدعاية والإعلان مهمة الإشراف على تشغيل الإذاعة الأكثر شعبية، حيث تخطط الشركة لتطوير باقة متنوعة من البرامج بما في ذلك المحتوى الترفيهي من الفترات الإذاعية الغنائية والبرامجية التي تغطي مختلف مواضيع المجتمع ونمط الحياة العصري، إلى جانب البرامج الحوارية والفترات الإخبارية.



وسيواصل طلال الياقوت عمله في منصب الرئيس التنفيذي للإذاعة التي تنطلق تحت اسم «360 إف إم»، وستبث إذاعة 360 إف إم مباشرة من مول 360 على مدار الأسبوع، حيث يتولى فريق عمل الإذاعة المتخصص إدارة مختلف العمليات.



وتعليقا على هذا الموضوع، قال الياقوت: «هدفنا الأهم هو إلهام الجمهور بمختلف المواضيع التي نطرحها عبر مختلف برامجنا، وذلك بهدف تحقيق نتائج إيجابية وتلبية تفضيلات المستمعين المتطورة بشكل مستمر، والتواصل بشكل بناء مع مجتمع الكويت على أوسع نطاق ممكن، وسنحرص في إذاعة «360 إف إم»، تحت مظلة مجموعة التمدين، على توظيف كامل خبراتنا والعمل بشكل حثيث لبناء فهم أفضل حول رغبات جمهورنا وتقديم المحتوى العصري الذي يتطلع إليه».