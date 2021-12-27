استمرارا في رعايته لمهرجان Food Buzz لمشروعات وشركات الأطعمة والمشروبات المحلية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في فعاليات الشهر الثاني من المهرجان، والتي ستقام في يومي الـ 28 و29 من ديسمبر الجاري، في مجمع العاصمة الجديد.

وفي إطار هذه المشاركة، سيقوم البنك بتخصيص جناح خاص به يضم سلسلة من الألعاب والمسابقات المسلية، مع هدايا وسحوبات على جوائز عديدة.



وطوال فترة المهرجان، الممتد حتى نهاية شهر فبراير، يقدم KIB لزواره فرصة للفوز بالجائزة الكبرى في السحب النهائي، وذلك بشرط وهو حضورهم لجميع فعاليات Food Buzz وختم كارت تذكرة الحضور في كل دورة من الدورات الأربع التي يتألف منها هذا الموسم من المهرجان.



وضمن إطار برنامج KIB الخاص بالمشاركات المجتمعية، تحت مظلة شعاره المؤسسي «بنك للحياة»، أكدت مروة معرفي من إدارة التسويق ووحدة الاتصال المؤسسي في KIB، حرص البنك على التواجد الفعلي في هذا الحدث والتفاعل مع مشاركيه باستمرار من أجل توطيد الروابط الاجتماعية بينه وبين المجتمع الذي ينتمي إليه وسط أجواء مفعمة بالمرح والإيجابية.



وفي ذات السياق، أوضحت معرفي أن KIB يواصل رعايته الرئيسية لمهرجان Food Buzz إيمانا منه بأهمية دعم وتبني الأفكار والمشاريع الريادية الكويتية الصغيرة، وضرورة توفير منصات ومجالات تسويقية لها، لافتة إلى دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التنويع الاقتصادي، الذي يساهم أيضا في إحداث تأثير اجتماعي إيجابي من ناحية توفير فرص للعمل تناسب الشباب الكويتي، وتحفيز المبادرين على الإبداع في تطوير أعمالهم بما يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي.