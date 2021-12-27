السفيرة كلير لو فليشر: نُقدر حرص شركة المطوع على توطيد الشراكات مع فرنسا



استقبل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية فيصل علي المطوع السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير لو فليشر، وكان برفقتها الملحق الاقتصادي برونو زنغيليني، في مكتبه الواقع بمقر الشركة، حيث ناقش الطرفان العلاقات التجارية بين شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية والشركات الفرنسية، وبحثا فرص تعزيز العلاقات والخدمات الصحية والمنتجات الفرنسية في السوق الكويتي عبر التعاون مع الشركات الفرنسية.



وقال المطوع: تشرفنا بزيارة السفيرة كلير لو فليشر، حيث إننا في سعي متواصل ودائم لبحث الفرص التجارية المحتملة وتوطيد العلاقات مع الشركات الخاصة الفرنسية، وذلك من خلال تعاوننا مع علامات تجارية رائدة في مختلف القطاعات فيما يصب بمصلحة المستهلك الكويتي.



وأضاف: إن شراكتنا مع القطاع الخاص الفرنسي على مر السنين كان له أثر إيجابي على القطاع التجاري في الكويت، حيث تم طرح المزيد من التقنيات والعلاجات والمنتجات الصيدلانية في السوق، فضلا عن توسع محفظتنا التجارية في مجال المستحضرات التجميلية ومنتجات العناية بالبشرة.

شكرا للسفيرة على هذه الزيارة التي هي محل ترحيب دوما، وإننا نتطلع إلى مزيد من التعاون المشترك خلال العام 2022 مع شركات تجارية رائدة في فرنسا لتلبية التزامنا تجاه السوق الكويتي وتوفير علامات تجارية رائدة تكون عند حسن ظن المستهلكين وترقى إلى تطلعاتهم وتخدمهم بشكل أفضل.



من جهتها، أعربت السفيرة الفرنسية كلير لو فليشر عن تقديرها لحرص شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية على توطيد الشراكات مع فرنسا، مؤكدة أهمية العلاقات التجارية بين شركات القطاع الخاص الرائدة في الكويت وفرنسا.



يُذكر أن شركة علي عبدالوهاب المطوع التجارية واحدة من أعرق وأكبر الشركات الكويتية وإحدى أنجح الشركات في قطاعي البيع بالجملة والبيع بالتجزئة، حيث تمثل وتوزع منتجات لأكثر من مئة علامة تجارية في قطاعات مختلفة، وذلك لخدمة مختلف شرائح المجتمع، وتسهيل توفير هذه المنتجات في السوق المحلي.