اختتمت وزارة الإعلام أسبوعها التدريبي الخامس الذي أقيم خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجاري ضمن برنامجها التدريبي 2021 - 2022 والذي يقام بالتعاون مع رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية، وشركة كسب للاستشارات والتدريب في مركز فهد المعجل للتدريب بمقر رابطة أعضاء هيئة التدريب بالكليات في الشامية.



وتضمن الأسبوع الخامس دورة بعنوان «إدارة التغيير الفعال» قدمها المستشار وائل المطوع، والدورة الثانية جاءت بعنوان «الحوكمة في القطاع العام» وقدمتها عذاري الفرج.



هذا، وتستأنف وزارة الإعلام موسمها التدريبي الحالي بثلاث دورات تدريبية يتم تقديمها خلال الفترة من 9 إلى 13 يناير وهي «إعداد الدراسات والبحوث» يقدمها د.بريق الغنام، و«إدارة الوقت وضغوط العمل» يقدمها د.يوسف الرسيس، ودورة أساسيات التخطيط الاستراتيجي ويقدمها المستشار وائل المطوع.