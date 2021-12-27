عبدالعزيز الفضلي



قص طلبة الصف السادس والسابع المتوسط امس الأحد شريط اختبارات الفترة الدراسية الأولى للعام الدراسي 2021/ 2022 وسط إجراءات احترازية مشددة وضعتها وزارة التربية بالتعاون والتنسيق مع المناطق التعليمية والإدارات المدرسية التي قامت بدورها على أكمل وجه حيث قام الطلبة بتأدية امتحاناتهم حسب الوقت المحدد على ان يقدم طلبة الصفين الثامن والتاسع اختباراتهم اليوم الاثنين، بينما سيكون اليوم راحة لطلبة الصفين السادس والسابع على أن يقدموا اختبارهم الثاني غد الثلاثاء.



وشهدت بعض المدارس إضرابا جزئيا لعمال النظافة بسبب تأخر صرف رواتبهم، الأمر الذي أربك إداراتها المدرسية في عملية استقبال طلابها لأداء الاختبار.



وكشفت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن أن «التربية» واصلت اتصالاتها مع الشركة المختصة لحل مشكلة العمالة، مشيرة إلى أن بعض مسؤولي الشركة انفسهم لم يتسلموا رواتبهم.



وأوضحت المصادر أن هناك وعودا لإنهاء الموضوع وصرف رواتب العمالة، لافتة إلى أن الوزارة وبمتابعة من الوزير د.علي المضف، والوكيل د.علي اليعقوب تعمل جاهدة لحسم الأمور.



من جانبه، قام مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالإنابة جاسم بوحمد بجولة تفقدية لمدرسة معن بن زائدة المتوسطة للبنين ومدرسة الفيحاء المتوسطة بنات يرافقه عدد من مسؤولي الإدارة المدرسية، للاطمئنان على سير امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول لصفوف المرحلة المتوسطة 2022/2021، وتفقد انسيابية أداء الطلبة، وعمل المعلمين والإدارة المدرسية خلال فترة الاختبارات.



وقام بوحمد بجولة في صفوف الطلبة، اطلع على سير العمل واستمع إلى آراء الطلبة والعاملين، ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية وتحقيق ضوابط الدراسة الآمنة، التي تحرص عليها وزارة التربية بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة في سبيل تنفيذ التوصيات بالالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي.