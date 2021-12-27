آلاء خليفة



دعا رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.محمد زيد العتيبي وزارة التعليم العالي إلى القيام بدورها تجاه الباحثين وطلبة الدراسات العليا والراغبين في استكمال دراساتهم بالكشف عن التخصصات العلمية المتاحة لهم لاستكمال دراساتهم لـ «الماجستير والدكتوراه».



وقال العتيبي في تصريح صحافي إن هناك الكثير من الشباب الكويتي الطموح يرغب بالمشاركة في النهوض بمؤسسات الدولة لتحقيق رؤية الكويت 2035، من خلال القيام بالأبحاث العلمية التي تسهم في دعم وتطوير بيئة العمل داخل المؤسسات، بالإضافة إلى سعي الكثير منهم إلى استكمال دراساتهم العليا «الماجستير والدكتوراه» في التخصصات التي يحتاج اليها القطاعان الحكومي والخاص، وهو ما يتطلب توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن تلك التخصصات.



وشدد العتيبي على ضرورة مساعدة وزارة التعليم للباحثين الكويتيين بتوفير جميع أوجه الدعم المادي والمعنوي، من خلال تقديم المعلومات والبيانات اللازمة عن التخصصات المتاحة أمامهم والتي تحتاج اليها قطاعات الدولة المختلفة، بالإضافة إلى الإسهام في الدعم العلمي عن طريق الأبحاث والإرشاد الأكاديمي لهم بالتعاون مع الجامعات الإقليمية والدولية.



كما طالب العتيبي ديوان الخدمة المدنية بالإعلان عن خطته لابتعاث موظفي الدولة واحتياجات جهات الحكومة من التخصصات العلمية لأصحاب الشهادات «الماجستير والدكتوراه»، ومساعدة الشباب الكويتي الراغب في تطوير آليات العمل واكتساب الخبرات بالحصول على فرصة لاستكمال دراساتهم العليا.