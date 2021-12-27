إن الحكم القطعي هو أحد أنواع الأحكام، ويجب علينا أن نفرق بين الأحكام القطعية وغير القطعية، وذلك لأنه موضوع على قدر عال من الحساسية لما له من أهمية في إيضاح حقوق وواجبات الفرد.

والأحكام القطعية هي الأحكام أو القرارات الحاسمة التي تنتهي بها الدعوى أو التي تقطع الخصومة وتنتهي الدعوى أي الذي يحسم النزاع كله أو جزءا منه مثلا الحكم الصادر باختصاص المحكمة أو بعدم قبول الدعوى أو عدم توجه الخصومة وهو الحكم الذي يحوز قوة الشيء المقضي به.

أما الأحكام غير القطعية فهي التي لم تفصل في موضوع الدعوى أو تستنفذ بها المحكمة ولايتها للفصل في الدعوى كالأحكام التمهيدية والتحضيرية وهذه الأحكام لا يجوز استئنافها منفردة إلا بعد تمام الفصل في موضوع الدعوى ما لم يترتب عليها وقف سير الدعوى كالحكم بالوقف التعليقي فتلك الأحكام غير القطعية يجوز استئنافها لأنه يترتب عليها وقف سير الدعوى.



جبر ظافر الشريف