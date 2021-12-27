ثامر السليم



تذمر عدد من طلاب وطالبات كلية العلوم الطبية المساعدة، وذلك لتأخر صرف المكافأة الاكلينيكية لهم بعد مطالبات عديدة بحجة مراجعة الكشوف، حيث تبين فيما بعد أن سبب إرجاع الكشوف إلى الكلية يعود إلى عدم تطابق المعلومات مع عدد المستحقين للمكافأة مما تسبب في هذا التعطيل غير المبرر له.



وفي هذا السياق، علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان جمعية طلبة كلية العلوم الطبية المساعدة تقدمت بكتاب رسمي إلى مدير الشؤون المالية بجامعة الكويت ناصر سيد هاشم تستفسر منه عن سبب التأخر في صرف المكافأة الإكلينيكية لطلبة كلية العلوم الطبية المساعدة، مؤكدة انه تم الاستفسار مرارا وتكرارا عن موعد صرف المكافأة، وعن سبب التأخر في ذلك من خلال المدير الإداري لكلية طب الأسنان ومن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة.

وأشارت إلى أن الجمعية سواء الحالية أو السابقة قامت بالمراجعة، ولكنها فوجئت برد الكشوف إلى الشؤون المالية في الكلية لعدم تطابق المعلومات مع عدد من المستحقين للصرف، لافتة إلى أن موعد صرف المكافئة قد تأخر هذا العام تأخيرا غير مقبول، حيث إن طلبة السنة الدراسية الثالثة قد باشروا العودة إلى الدوام الاكلينيكي منذ ما يقارب الشهر والنصف وهم إلى الآن لم يتسلموا مستحقتهم عن السنة الماضية، أما طلبة السنة الرابعة (الخريجون) فقد مضى على تخرجهم قرابة الأشهر الأربعة، وإلى الآن لم يتسلموا مستحقاتهم أيضا.



وطالبت الجمعية في كتابها بضرورة تزويدها بأسباب التأخير والحل المتبع لحل هذه المشكلة المتسببة في التأخير لكي يتم التعامل مع هذا الموضوع، داعية إلى ضرورة إفادتنا بموعد الصرف الجديد كون هذه المكافأة حقا أصيلا من حقوق الطلبة وان الطلبة بانتظار إيداعها في حساباتهم منذ أكثر من 4 اشهر.



ولفتت الجمعية إلى ان هذا التأخير مقتصر على المكافأة الإكلينيكية الخاصة بطلبة وطالبات كلية العلوم الطبية المساعدة فقط في حين انه تم صرف المكافأة الإكلينيكية للطلبة وطالبات الكليات الطبية الأخرى واقتصر التأخير فقط على كلية العلوم الطبية المساعدة فقط.