حصل المعهد العالي للاتصالات والملاحة التابع للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي من البورد الأميركي للهندسة والتكنولوجيا ABET لعدة برامج في الأقسام التدريبية التخصصية، وذلك ضمن سلسلة من الإنجازات التي تحققها الهيئة بمجال الاعتماد الأكاديمي.



وبهذه المناسبة، قال مدير المعهد م.عباس السماك إنه تم عقد عدة لقاءات مع رؤساء الأقسام التدريبية التخصصية المعنية والأقسام الإدارية والمكاتب النوعية للوقوف على صحة الإجراءات المتبعة وتلبية لمتطلبات المعايير الخاصة بعملية الاعتماد الأكاديمي، وعليه فقد تم الحصول على الاعتماد من خلال زيارة فريق البورد الأميركي ABET افتراضيا عبر برنامج «زووم» حيث حصل قسم أنظمة التحكم عن برنامج صيانة أنظمة التحكم والروبوتكس وبرنامج الأنظمة الأمنية لمدة 6 سنوات، ومن قسم الكمبيوتر تم تجديد الاعتماد لبرنامج شبكات حاسب آلي وبرنامج صيانة حاسب آلي لمدة 6 سنوات، أخيرا قسم الاتصالات فقد تم تجديد الاعتماد لبرنامج شبكات لاسلكية وبرنامج اتصالات لاسلكية لمدة سنتين.



وأكد السماك أن اعتماد هذه البرامج يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى إنجازات الهيئة لتصبح بذلك إحدى أكبر الأجهزة التعليمية والتدريبية على مستوى الكويت حاصلة على اعتمادات أكاديمية لبرامجها المختلفة.