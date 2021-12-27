آلاء خليفة



بدعوة من شركة نفط الكويت، قام وفد رسمي من إدارة العلاقات العامة والإعلام بجامعة الكويت بزيارة إلى معرض أحمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت في مدينة الأحمدي، وجاءت الزيارة بهدف الاستفادة من التجربة التفاعلية التي يتضمنها المعرض، والتي تعتبر بمنزلة تجربة جديدة تتضمن جانبا تطويريا في خطة إقامة معارض جامعة الكويت والتي تتولى الإدارة تنظيمها والإشراف عليها، حيث أضافت الزيارة جانبا يثري التجربة التعريفية بالجوانب التقنية والتكنولوجية التي تميز بها هذا المعرض ذو الطابع التكنولوجي الفريد.



وقد ضم الوفد موظفو إدارة العلاقات العامة والإعلام في جميع الكليات الجامعية، وترأسته القائمة بأعمال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عنود الرشيدي التي تقدمت بالشكر الجزيل إلى شركة نفط الكويت على هذه الدعوة لزيارة المعرض الذي يعد من أرقى المعارض العالمية والمتخصصة والذي يوثق تاريخ النفط بالصوت والصورة، وذكرت أن هذه الزيارة تعد بمنزلة فرصة تثري الخبرات في مجال تنظيم المعارض العلمية والثقافية المقامة وفق أحدث التقنيات التكنولوجية والممكن الاستفادة منها وتطبيقها في جامعة الكويت.