استقبل عميد شؤون الطلبة بالوكالة في جامعة الكويت د.سلمان نشمي العنزي في مكتبه كلا من رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت م.فلاح ضويحي السويري، ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة علي حربي الحربي، وذلك للوقوف على آخر المستجدات الطلابية والعقبات التي تواجه طلبة جامعة الكويت.



ورحب د.سلمان العنزي برئيس الهيئة التنفيذية ورئيس اتحاد طلبة الجامعة، مثنيا على دور الحركة الطلابية الكويتية سواء داخل أو خارج الكويت في تعزيز الواجب الوطني والسعي لخدمة الطلبة.



وأكد أن عمادة شؤون الطلبة بموظفيها وكوادرها الوطنية في خدمة هذا الصرح الأكاديمي وخدمة الجموع الطلابية في جامعة الكويت، مشيرا إلى أن العمادة تتعاون مع ممثلي الطلبة وعلى رأسهم الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة وكذلك الجمعيات والروابط العلمية.



ومن جانبه، أكد كل من م.فلاح السويري رئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت ورئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت - فرع الجامعة علي الحربي، التعاون بين الاتحاد وعمادة شؤون الطلبة فيما يخص الأمور الطلابية التي تواجه طلبتنا والسعي إلى حلها، وكذلك تنظيم الأنشطة والفعاليات الطلابية التي تصب في مصلحة طلبة جامعة الكويت.



كما تقدموا بالشكر على الجهود المبذولة من قبل عميد شؤون الطلبة والعاملين بالعمادة في خدمة الطلبة، وخاصة الجهود المميزة في إنجاح الانتخابات الطلابية وخاصة في ظل الظروف الراهنة.