أسامة المنصور



استمراراً لتنفيذ التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بالاهتمام بفئة الشباب، وتوفير كل ما يحتاجونه من الدعم والمقومات، للقيام بأنشطتهم وصقل هواياتهم على أكمل وجه، احتضنت مدينة الكويت لرياضة المحركات التابعة للديوان الأميري بمنطقة عريفجان الجمعة الماضي، إقامة العديد من الفعاليات المختلفة منها سباق سيارات الدراغ ريس والكارتينغ وسباق مفتوح لسيارات (GT) والدراجات النارية إضافة إلى فعاليات اخرى مثل عرض السيارات التاريخية والنادرة مع رعاية ودعم الشباب وممارسة هواياتهم المختلفة وكذلك الحياة البرية وفعاليات اجتماعية للكبار وللأطفال.



المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود تقدم الحضور في اليوم المفتوح حيث رافقه في جولته رئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد الناصر، ورئيس هيئة الخدمات الطبية في الجيش الكويتي الشيخ د.عبدالله المبارك، والوكيل المساعد في الديوان الأميري رئيس فريق مدينة الكويت لرياضة المحركات عدنان السويلم، ومدير عام مدينة الكويت لرياضة المحركات محمد العبدالرزاق.



وفي هذا الصدد، قال الشيخ فيصل الحمود لـ «الأنباء» إن جميع الإمكانات متوافرة لممارسة هذه الهواية، وفق الأطر الصحيحة والسليمة والآمنة، داعيا جميع محبي رياضة المحركات من الشباب الكويتي لممارسة أنشطتهم وهواياتهم من خلال الحلبة.



وأشار الحمود إلى التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بالاهتمام بفئة الشباب، وأعرب عن سعادته بوجوده في مدينة الكويت لرياضة المحركات ومشاركته في هذا الحدث، داعيا الشباب للتوجه إلى الحلبة من أجل ممارسة هواياتهم المتعلقة برياضة المحركات.



وقال الحمود: «مدينة الكويت لرياضة المحركات تعتبر جاذبة لكل من يريد أن يمارس هواياته أو يفرغ طاقاته من الشباب، فقد أعدت إعدادا كاملا بإشراف الديوان الأميري».



وتقدم الحمود بالشكر الجزيل إلى إدارة مدينة الكويت لرياضة المحركات، على التنظيم الرائع لفعاليات هذا اليوم وعلى حسن استقبال الشباب الكويتي.



اهتمام كبير



من جهته، توجه الشيخ فهد ناصر الصباح بالشكر إلى الديوان الأميري على اهتمامه بالشباب من خلال إنشاء مشاريع مثل مدينة الكويت للمحركات التي تضم حلبات على أعلى مستوى، وقال: «شاهدنا اليوم إقامة 3 سباقات على 3 حلبات مختلفة وشارك فيها الشباب الكويتي بحماس وسعادة»، مثمنا دور القائمين على هذه الفعالية ومتمنيا تكرارها مستقبلا.



وتمنى الناصر أن تستمر إقامة مثل هذه السباقات لما لها من اثر على تطور مستوى المتسابقين الكويتيين ما يخدمهم خلال مشاركاتهم في الاستحقاقات الخارجية.