يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد مباراته الودية الخامسة اليوم، حيث يلعب مع منتخب مقدونيا، وذلك في إطار استعدادات الأزرق لدورة الألعاب الخليجية وبطولة كأس آسيا (تصفيات كأس العالم پولندا - السويد 2023). وكان منتخبنا قد بدأ القسم الثاني من المعسكر التدريبي مساء أول من أمس حين غادر مونتينيغرو ووصل الى مقدونيا في رحلة استمرت 13 ساعة وانضم حارس مرمى الأزرق علي صفر والمحترف في صفوف فاردار المقدوني الى المنتخب.



وسيلعب الأزرق مرة أخرى مع منتخب مقدونيا الأربعاء المقبل ومن ثم يعود إلى البلاد تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية «إن لم تؤجل» على أن يتجه إلى قطر في 11 يناير المقبل للانخراط في معسكر تدريبي لمدة 5 أيام قبل التوجه إلى الدمام في 16 يناير للمشاركة في بطولة آسيا.



إلى ذلك، أكد لاعب الأزرق حيدر دشتي أن الجميع يبذل قصارى جهده في التدريبات والمباريات الودية بغية إثبات الذات وتحقيق تطلعات الجماهير من خلال تحقيق النتائج الإيجابية، مشيرا إلى أن التأهل إلى نهائيات كأس العالم هدف أساسي والجميع يضاعف جهوده للوصول الى النهائيات.



من جهة أخرى، ثأر فريق القرين للسيدات من فريق سلوى الصباح بالفوز عليه 26 - 18 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من امس على صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد اليد في الدعية ضمن منافسات الدوري العام لكرة اليد للسيدات ورفع القرين رصيده إلى 6 نقاط فيما توقف رصيد سلوى عند 4 نقاط.