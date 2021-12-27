توج الرامي ماجد المطيري بالمركز الأول وكأس بطولة نادي بيان الثانية للرماية، والتي أقيمت على ميادين نادي الصيد والفروسية بمشاركة 70 راميا تنافسوا في رماية «السبورتنغ»، وجاء محمد الديحاني في المركز الثاني، وحل خليفة شلاش ثالثا، فيما ذهب المركز الرابع إلى معاذ الراشد، والخامس لحمود سنان والسادس لعلي الزعابي. حضر حفل الختام أمين السر العام بنادي بيان فهد الصهيبي والذي قام بتتويج الفائزين وتوزيع الكؤوس على أصحاب المراكز الأولى، وأشاد الصهيبي للفائزين بالمستوى العالي الذي قدمه المتنافسون في ختام البطولة وسعيهم لتحقيق المراكز الاولى والظفر باللقب، ما يؤكد أن رماة الكويت يملكون القدرة والإمكانات العالية للظهور المشرف والذي سينعكس إيجابا على مستوياتهم في الاستحقاقات الخارجية، لافتا إلى أن مجلس إدارة نادي بيان للرماية، ماض في تنظيم البطولات الناجحة والتي يشارك بها نخبة الرماة.