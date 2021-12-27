اختتمت بطولة الشيخ جابر العبدالله للرماية للموسم الرياضي (2021/2022) أول من امس بتتويج الفائزين والفائزات بمنافساتها التي استمرت ثلاثة أيام وشملت مسابقات الرماية الأولمبية (البندقية) و(المسدس) و(القوس والسهم) لفئات الرجال والسيدات والمبتدئين. وأسفرت منافسات البطولة التي شهدت مشاركة عدد كبير من رماة وراميات النادي والحرس الوطني عن إحراز الرامي علي المطيري من رماة النادي المرتبة الأولى بمسابقة رماية (بندقية الهواء لمسافة 10 أمتار للرجال). وفاز الرامي حمد النمشان من رماة الحرس الوطني بالمركز الأول في مسابقة رماية (مسدس الهواء 10 أمتار للرجال) في حين حصل حسن الفيلكاوي بمنافسات نفس الفئة لرماية (المسدس السريع 25 مترا).



وأحرز علي المطيري المرتبة الأولى في منافسات رماية (البندقية 50 مترا - 3 أوضاع)، فيما نال فيصل الرشيدي لقب مسابقة رماية (القوس والسهم الأولمبي) بينما تمكن عبدالله مال الله من حصد لقب مسابقة رماية (القوس والسهم مركب). وتمكن بدر العجمي من الحصول على المركز الأول لمسابقة رماية (القوس والسهم الأولمبي لفئة المبتدئين) في حين ذهب لقب نفس المسابقة لفئة المبتدئات للرامية نور الشرهان.