هادي العنزي



أكد أمين السر العام لاتحاد كرة السلة عبدالرحمن الخباز في تصريح خاص لـ«الأنباء» جاهزية صالة الاتحاد لاستقبال المباريات، بعدما تم تغيير الأرضية (الباركيه) بشكل كامل ومتقن بواسطة إحدى الشركات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، مضيفا انه تم تركيب لوح وأعمدة كرة السلة الجديدة «بورد» بنجاح، كما تم وضع طاولة لجنة الإحصاء خلف لجنة الحكام، بالإضافة إلى التجهيزات المتعلقة بمقصورة الصالة، حيث تم تأثيثها كاملة باستثناء عدد محدود سيتم تركيبه في الأيام القليلة المقبلة. وأشار الخباز إلى أن ساعة الصالة جاهزة في الوقت الحالي، ولكنها تحتاج إلى برنامج لتحديث البيانات، يشمل إظهار إحصاءات المباراة كاملة، وإعادة عرض اللعبة، فيما نعمل على الانتهاء من المركز الإعلامي للاتحاد بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية الكويتية، والهيئة العامة للرياضة.



وأكد الخباز أن لجان الاتحاد جاهزة لاستئناف الدوري الممتاز لكرة السلة، مضيفا انه لا توجد أي عوائق لاستئناف الدوري، ومن المفترض مباشرة المباريات قريبا، حال عودة المنتخب من معسكره التدريبي الذي ينتهي 4 يناير المقبل.