هادي العنزي



أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل ظاهر العدواني في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن فوز فريقه على التضامن 3-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ 6 لدوري stc للدرجة الممتازة، بعدما كان متأخرا بهدف، لم يأت وليد المصادفة أو باجتهادات فردية، بل جاء بعمل متكامل ومدروس لعدة أيام، وقال: «رصدنا نقاط القوة والضعف لدى الخصم، وعرضنا بواسطة الفيديو مباريات الفريق، وشرحنا نظريا وعمليا للاعبين التكتيك الذي سنتبعه بالمباراة، وهم بدورهم طبقوا بالتزام وانضباط كبير، أسفر عن نقلة مهمة في سلم الترتيب بفوز مستحق، على خصم (عنيد)، قدم مستويات متميزة أمام جميع فرق الدوري».



وذكر العدواني أن مواجهة التضامن جاءت ذات طبيعة خاصة لأسباب عدة، من بينها تقارب الفريقين في ترتيب الدوري، والنتائج التي آلت إليها مواجهتا الشباب واليرموك (0-1 لليرموك)، والنصر والعربي (1-1)، مما وضع الفريقين تحت ضغط مضاعف، وفي المجمل قدمنا أداء متوازنا، وأظهر اللاعبون شخصية الفريق.



وأشار الى أن الفحيحيل عانى من عدد من الإصابات في الجولات الماضية، بغياب منور المطيري، وحسين غملوش، ويوسف سعد، وأحمد النصر، وأحمد فاضل، مشيدا بأداء حسين غملوش في أول مباراة في الدوري بعد عودته من الإصابة.