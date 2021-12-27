قرر المكتب التنفيذي لرؤساء اللجان الأولمبية الخليجية في اجتماعه الذي عقد أمس بالبحرين تأجيل دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي كان مقررا أن تستضيفها الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل، لتقام خلال الفترة من 11 الى 21 مايو المقبل. وجاء ذلك نظرا للأوضاع الصحية التي طرأت مع ظهور متحور كورونا «أوميكرون»، وإلى ما نصحت به منظمة الصحة العالمية بتأجيل جميع الأنشطة التي تصحبها تجمعات وإلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية في معظم دول العالم، خصوصا بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل الدورة منافسات في ١٥ لعبة.