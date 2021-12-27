في مدينة نيويورك، تعرض 1828 شخصا لإطلاق النار حتى الآن هذا العام، متجاوزين بذلك العدد البالغ 1821 شخصا في الفترة نفسها من عام 2020، الذي كان أسوأ عام من حيث ارتفاع معدلات الجريمة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وتظهر بيانات إدارة شرطة نيويورك أنه بحلول 19 ديسمبر، وصل عدد حوادث إطلاق النار في الأحياء الخمسة بالمدينة إلى 1526، مقارنة ب1490 خلال نفس الفترة من العام الماضي.



وفي الأيام القليلة الماضية التي أعقبت 19 ديسمبر، استمر وقوع حوادث إطلاق النار في المدينة، بما في ذلك إطلاق نار على خمسة أشخاص عشية عيد الميلاد (الكريسماس) في حادثين منفصلين وقعا في بروكلين، ووكيل سلامة بمدرسة إدارة شرطة نيويورك يبلغ من العمر 27 عاما، قتل بالرصاص يوم الخميس في كوينز، مع إصابة اثنين آخرين في نفس الحادث، وفقا لما ذكرته إدارة شرطة نيويورك. وهذا يجعل عدد كل من ضحايا حوادث إطلاق النار والحوادث نفسها هذا العام أكبر.