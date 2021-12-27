أعلنت إسبانيا رسميا السبت انتهاء ثوران بركان كومبري فييخا الواقع على جزيرة لا بالما بعد نشاط استمر أكثر من ثلاثة أشهر أحدث خلالها أضرارا جسيمة.

وانتظرت السلطات 10 أيام متتالية لم تسجل خلالها أي علامة ظاهرة على نشاط بركاني، وهو الوقت المطلوب وفقا لعلماء، حتى نتمكن من اعلان نهاية ثوران البركان.



وفيما يستغرق الأمر سنوات، إن لم يكن عقدا، لتنظيف المساحات المتضررة وإعادة بنائها واستصلاحها، سيكون الأمر عسيرا، فرغم عدم وجود خسائر في الأرواح، لحق الدمار بأكثر من 2900 منزل ومبنى آخر وغطت طبقة من الحمم البركانية بارتفاع متر مساحة 1200 هكتار من الجزيرة.



ويقدر حجم الخسائر بأكثر من 900 مليون يورو (مليار دولار أميركي).