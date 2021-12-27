قالت وزارة الداخلية الروسية إن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الروسية خلال الأشهر الـ 11 الماضية بلغ 667 ألفا و939 شخصا، وهو ما يزيد بنحو 105 آلاف شخص عن نفس الفترة من العام الماضي.



ووفقا لوكالة أنباء تاس الروسية فقد جاء في البيان أنه «منذ يناير حتى نوفمبر 2021، بلغ عدد الذين حصلوا على الجنسية الروسية 667 ألفا و939 شخصا»، في حين بلغ هذا الرقم خلال نفس الفترة من العام الماضي 563 ألفا و.342 وذكرت الوزارة أن عدد الأجانب المسجلين كمهاجرين ارتفع أيضا، ففي عام 2020 كان عددهم 8 ملايين و983 ألفا و944 مهاجرا، في حين أنه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر من العام الحالي بلغ عددهم 11 مليونا و895 ألفا و887 مهاجرا.