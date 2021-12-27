أعلنت الشركة المنتجة لأعمال فرقة الپوب الكورية الجنوبية الشهيرة «بي تي إس» أن ثلاثة من أعضائها مصابون بفيروس كورونا، بحسب ما أظهرت نتائج الفحوص التي أجريت لهم لدى عودتهم من الولايات المتحدة، حيث أقامت الفرقة حفلات على المسرح بحضور الجمهور للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأشارت شركة الإنتاج «بيغ هيت ميوزيك» الى أن نتائج الاختبار التي أجريت لمغني الراب «آر إم» والمغني جين مساء السبت جاءت إيجابية.



وأفادت «بيغ هيت ميوزيك» في اليوم السابق بأن عضوا آخر في الفرقة التي تضم سبعة أفراد هو شوغا «يعتني بنفسه في منزله» بعدما بين الفحص الذي أجري له إصابته بالفيروس.