أطلقت حملة «أجمل شتاء في العالم» بالإمارات السبت مسابقة «أجمل لمة عائلية في العالم» التي تسجل بالصورة والفيديو أجمل اللحظات الأسرية واللقاءات العائلية في شتاء الإمارات.



ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، يأتي ذلك في إطار الفعاليات المصاحبة للحملة التي تسلط الضوء على أجمل معالم الإمارات الطبيعية والسياحية والترفيهية.



وتمثل المسابقة دعوة مفتوحة لكل سكان الدولة لمشاركة أجمل اللقطات والمقاطع المصورة للقاءاتهم العائلية واجتماعاتهم الأسرية في ربوع الإمارات، سواء في المنزل أو على شاطئ البحر أو في الصحراء أو على سفوح الجبال أو في القرى والبلدات ومدن الدولة.