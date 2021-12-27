تحدثت الممثلة البريطانية الشهيرة كيت وينسلت عن لقاء مفعم بالمشاعر مع نجم هوليوود الشهير ليوناردو دي كابريو.



وقالت وينسلت (46 عاما) لصحيفة «الغارديان» البريطانية في مقابلة نشرت هذا الأسبوع: «لم استطع أن اتوقف عن البكاء».

وقالت وينسلت إنها ترتبط بعلاقة صداقة وثيقة للغاية مع دي كابريو (47 عاما) منذ أن لعبا دوري البطولة في فيلم «تايتانيك» الشهير للمخرج الكندي جيمس كاميرون في عام 1997، مضيفة: «عرفته لفترة تبلغ نصف عمري!» وذكرت أنه بسبب الجائحة وأمور أخرى لم تر دي كابريو منذ ثلاث سنوات، قبل لقائهما في لوس أنجيليس.



وعن تصوير فيلم «تايتانيك»، المرهق، قالت وينسلت وهي تتذكر تلك الأيام: «لم يكن الأمر ممتعا لنا جميعا، لكن كان علينا أن نجتازه معا».



وذكرت وينسلت، التي حققت نجاحا كبيرا هذا العام في مسلسل الجريمة «ماري أوف إيست تاون»، لمحطة «إتش بي أو» الأميركية، إن الأمر كان «شقاء» بالنسبة لها، لكنها لم تقر بذلك مطلقا في ذلك الحين.